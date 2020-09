Bridgestone, Nokia, Alinea... combien de plans sociaux en France depuis le Covid ?

Au total, ces plans concernent 56.837 ruptures de contrats de travail, trois fois plus que pour la période de mars à septembre 2019. À ceux-là, il faut rajouter 3.200 licenciements collectifs pour motifs économiques. Et un peu comme pour les chiffres de l'économie, effet-retard aidant, la courbe devrait continuer sa progression.

Sans grande surprise, les victimes les plus visibles de la crise sont celles que l'arrêt brutal de l'activité économique a mis sur pause, et qui peinent à profiter de la reprise depuis. Dans le lot, nombre d'enseignes dans l'habillement, l'ameublement. Licenciements en nombre également dans la restauration et plus largement dans tous les secteurs qui dépendent du tourisme, toutes les régions n'ayant pas profité de la reprise estivale, sans compter le tourisme d'affaire, presque à l'arrêt.

Surtout, on commence à assister à des plans sociaux en cascade, chez les fournisseurs d'entreprises elles-même victimes de la crise, on pense par exemple aux sous-traitants dans l'aéronautique, qui subissent le contrecoup du choc sans précédent que subit tout le secteur aérien.