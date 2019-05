British Steel en faillite : Bercy tente de rassurer les ex-Ascoval

Le gouvernement a tenté de rassurer mercredi les salariés de l'aciérie ex-Ascoval de Saint-Saulve (Nord), tout juste rachetée par la maison-mère de British Steel, alors que les autorités britanniques ont annoncé la liquidation du sidérurgiste, faisant à nouveau planer le doute sur la viabilité du site français.





La procédure de liquidation "n'inclut pas l'aciérie de British Steel Saint-Saulve qui est détenue par une autre société du groupe", à savoir la maison-mère Olympus Steel Ltd, a assuré dans un communiqué le ministère de l'Economie, quelques minutes après l'annonce de la faillite du groupe britannique. Il ajoute que "le plan d'affaires" du site français qui compte 270 salariés ne dépend pas des activités britanniques, "ni industriellement, ni pour son financement".



