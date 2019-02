Le Maire regrette que Ford ait "fermé la porte" pour l'offre de reprise de son usine de Blanquefort et fustige une attitude "indigne"

Ford avait déjà rejeté une première proposition de Punch à la mi-décembre en expliquant qu'elle ne lui paraissait pas assez solide, et affirmant qu'un plan social serait plus avantageux pour les salariés. La seconde offre de reprise, jamais détaillée, avait été annoncée par Bercy lundi dernier. Une semaine plus tard, cette annonce de rejet rend la fermeture prochaine de l'usine de Blanquefort, qui emploie près de 850 personnes, de plus en plus probable.





Le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a regretté que Ford ait rejeté la dernière offre de reprise de son site de Blanquefort, fustigeant l'attitude "indigne" du constructeur américain et entérinant la fermeture de l'usine. "Nous regrettons que cette offre, une nouvelle fois, n'ait pas été acceptée par Ford et que la porte soit restée fermée", a expliqué le ministre lors d'une conférence de presse.