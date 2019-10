Budget des hôpitaux en 2020 : et si la grève des urgences s'étendait à tous les autres services ?

Sept mois après le début de la grève initiée en mars dernier à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, la colère des soignants est toujours vive et le sentiment de ne pas être entendus, sans doute encore plus présent. Et ce, malgré les annonces récentes d'Agnès Buzyn. De fait, les 750 millions mis sur la table par la ministre de la Santé ne convainquent pas les grévistes, qui continuent de demander des lits supplémentaires d'hospitalisation, une revalorisation salariale et des moyens humains.

Les hôpitaux vont devoir se serrer la ceinture dans un contexte social et sanitaire déjà très compliqué. De quoi rallumer la mèche ? Dans toute la France, ce sont à présent 269 services d'urgence qui sont en grève, selon le dernier comptage du collectif InterUrgences. Mais cette fois, c'est tout l'hôpital qui semble se mobiliser pour faire bouger les lignes. Récemment, les médecins de l'Amuf (Association des médecins urgentistes de France), ainsi que les infirmiers de bloc opératoire et le secteur de la psychiatrie ont rejoint le collectif Inter-Urgences dans sa mobilisation, avec des revendications similaires. Les syndicats hospitaliers ont, eux aussi, apporté leur soutien.

Et puis il y a eu la création du collectif Inter-Hôpitaux : une entité mobilisant les chefs de services hospitaliers de toute la France, des paramédicaux, des médecins et des usagers. Sur son site, le collectif publie des témoignages édifiants : ceux de chefs de service dont les unités tournent parfois avec 25% de lits fermés en raison du manque de personnels au "salaire très insuffisant", comme en réanimation neurologique à l'hôpital de la Salpêtrière à Paris. Dans un récent communiqué, on apprenait d'ailleurs qu'un jeune enfant n'avait pu être admis dans un service de réanimation parisien, faute de places disponibles et avait dû être transféré dans un service à 130 km de la capitale. Dernière illustration en date de la problématique : à l'AP-HP, la direction a dû fermer 900 lits d'hospitalisation sur 20 000, faute de personnels disponibles et 400 postes d'infirmiers sont vacants.