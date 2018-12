Budget participatif : quand les communes demandent aux habitants de choisir leurs projets

En fait, ces citoyens brestois répondent tous à l’appel de leur municipalité car depuis cette année, la mairie consacre un demi-million de son budget pour financer les projets des habitants. Une initiative municipale qui réjouit ceux qui avancent leurs idées et projets : "C’est l’occasion de participer à la vie de la cité sans avoir de carte de parti ni d’être élu", "Ça permet aussi aux citoyens de pouvoir aménager leur ville à leur bon vouloir et de vivre un peu mieux ensemble", "On se sent plus acteur, plus citoyen."