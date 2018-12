Budget participatif : quand les communes vous demandent de choisir

De nombreux "gilets jaunes" se sont tenus à l'écart des décisions politiques qui les concernent. Pourtant, il existe des solutions assez simples pour permettre aux citoyens de proposer, voter et décider des projets pour leur cité. Pour la gestion d'une ville par exemple, cela s'appelle un budget participatif. La commune de Brest l'applique depuis cette année 2018. La mairie consacre un demi-million de son budget pour financer les projets des habitants.



