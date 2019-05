Bug sur Parcoursup : 400 formations donnent par erreur une réponse favorable, la ministre s'excuse

Interrogés par l'AFP, des étudiants concernés par cette "erreur" se disent "dégoûtée", comme Maeva de Rouen. Ereblin avait été accepté dans quatre formations avant de se voir placé sur liste d'attente. "C'est vraiment une fausse joie, là c'est la dépression, l'énervement, je comprends rien, je suis un peu sous le choc", dit-il à l'AFP.





Quant au chef d'établissement interrogé, ce dernier déplore la situation et la juge "scandaleuse". "C'est un "coup de stress" (...) C'est qu'on a des élèves qui se sont dits 'Youpi je suis admis, je réponds oui' et se sont désinscrits de toutes les autres formations. Tout ça révèle une impréparation et une improvisation. L'Etat s'expose à des recours mais c'est leur problème ! Cela génère beaucoup de stress pour les élèves et les familles".