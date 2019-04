Bus électriques : une commande de 800 véhicules remportée par des constructeurs de l'Hexagone

C'est une très bonne nouvelle pour notre industrie. La région Île-de-France et la RATP ont choisi des constructeurs français pour fournir 800 bus électriques dans les prochaines années. Un marché archi-dominé par les industriels chinois. L'objectif de la région est de changer ses 4700 bus pour de l'électrique, de l'hybride ou du biogaz d'ici 2025. Mais quels étaient les atouts d'Heuliez, Alstom et de Bolloré ?



