"C'est épuisant d'avoir aucune vérité" : abandonnée à Orly il y a 26 ans, Emilie est toujours à la recherche de son histoire

A l'époque, comme l'explique Le Parisien , une employée du comptoir des locations de voiture de l'aérogare ouest, remarque une poussette sans personne autour à proximité des cabines téléphoniques avec, à l'intérieur, un bébé recouvert d'une couverture, des couches, un biberon et du lait. Après plusieurs minutes, l'employée se met à chercher des témoins, en vain, et avertit la sécurité.

La police aux frontières va alors passer des annonces tout l'après-midi pour tenter de trouver les parents du bébé, sans succès. Après un an dans la pouponnière départementale de l'aide sociale à l'enfance (ASE) à Sucy-en-Brie, dans le Val-de-Marne, Emilie sera finalement adoptée par un couple du département. Depuis 2017, la jeune femme recherche sans relâche une partie de son passé, un "trou" dans son histoire : "Je pense qu'il y a des signes qui ne trompent pas, il va se passer quelque chose, elle va avoir des réponses, ça va avancer, j'en suis sûre", se persuade l'employée du comptoir des locations de voiture, les larmes aux yeux, 26 ans après au micro de TF1.

"Je ne sais pas à quelle heure je suis née, où je suis née, si j'ai eu un prénom de naissance, si j'étais avec une mère ou un père. (...) J'imagine toutes les situations possibles et imaginables, mais c'est épuisant de s'inventer des histoires tout le temps et d'avoir aucune vérité", confie Emilie à TF1. D'après un test ADN effectué en juin dernier, Emilie a des origines indiennes et européennes, probablement dans l'Est de la France ou en Allemagne.

En 2019, près de 51.287 mineurs ont été signalés disparus en France.