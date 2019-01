"C'est un enfer" : deux mois après les effondrements à Marseille, le parcours du combattant d'un sinistré

"Depuis quelques jours, ils retravaillent sur notre immeuble, ils entrent et ils sortent… Mais nous ne sommes informés de rien, même en étant membre du syndic. Nous avons demandé les rapports d'expertise, sauf qu'ils ne communiquent rien." Plus de deux mois l'effondrement des immeubles de Noailles, Maël Camberlain demeure sidéré devant la gestion de ce drame qui a coûté la vie à huit personnes. Un drame que cet ingénieur a vécu de près : avec sa femme et leur bébé de neuf mois, ils résidaient au 69 de la rue d'Aubagne, deux numéros plus haut. Un logement qu'ils ne reverront plus jamais, leur immeuble ayant été déconstruit deux jours après la chute des numéros 63 et 65.





"Nous sommes partis le matin du 5 novembre avec ma conjointe et notre bébé, et nous n'avons jamais pu revenir. Ils ont détruit notre appartement avec nos affaires dedans. Nous avons tout perdu. Nous n'avions pas de vêtements, à part ceux que nous portions sur nous ce jour-là. Seule notre fille avait un rechange puisqu'elle allait à la crèche", se souvient-il en ce début d'année. A la rue le jour du drame, Maël est relogé dans l'urgence à l'hôtel, comme l'ensemble des évacués. Après cinq jours, la famille est hébergée par des copains. Puis des collègues de travail, des proches, à nouveau des copains… "On vient enfin de nous proposer un logement temporaire", explique-t-il à LCI. Le premier succès d'un parcours du combattant. Car depuis le drame, son quotidien est devenu une bataille administrative. "C'est un enfer", concède-t-il.