Le suicide d'un éboueur, licencié pour avoir bu deux bières, provoque une grève

"Le 15 mai à midi, il a bu deux bières à Courseulles-sur-Mer pendant sa collecte. Ça ne lui était jamais arrivé et c'était une tournée offerte par un riverain qui voulait remercier les éboueurs, 'héros du quotidien', pour leur travail pendant la crise du Covid", a expliqué à l'AFP Ahmed Benani, délégué CFDT. Son homologue de la CGT, Yannick Martin, en dit plus sur le difficile rapport entre salariés et direction : "On était une soixantaine ce (vendredi) matin. Le dialogue social avec l'entreprise, c'est la lettre recommandée. On a eu cinq démissions en cinq mois. Il y a des revendications sur les salaires, et le suicide de notre collègue nous fait encore plus nous mobiliser."