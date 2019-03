Café gourmand : une bonne affaire

C'est le dessert de ceux qui n'arrivent jamais à choisir entre la mousse au chocolat, le panna cotta et le cannelé. Le café gourmand permet de manger les trois à la fois. Pour accompagner le café de fin de repas, certains chefs miniaturisent les desserts de sa carte. Ces derniers rapportent beaucoup plus aux restaurateurs, car les matières premières restent abordables.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/03/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.