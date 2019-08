Cagnotte pour les Gilets jaunes blessés : où est passé l’argent récolté par Eric Drouet ?

D'après leurs explications, le rôle de Me Brengarth et Me Bourdon est d’accompagner l’association dans ses démarches afin d’encadrer juridiquement le transfert de la cagnotte dans cette situation "totalement inédite". Et ce en raison du "nombre de donateurs", 8006 participations, selon PayPal, et la somme, qui avoisine les 150.000 euros. De quoi provoquer des problèmes fiscaux, désormais "en cours de finalisation" en raison de la collecte, directement liée au compte d’un particulier, à savoir celui d'Eric Drouet. Les avocats disent donc devoir encore attendre la "confirmation définitive et officielle", notamment de la part de Bercy, qu’un transfert "direct" de la plateforme PayPal aux comptes de l’association est possible.





C’est d’ailleurs ce qu’avait déjà tenté d’expliquer Eric Drouet fin juillet. Dans une réponse envers les "médisants", il disait sur Facebook vouloir faire en sorte que la cagnotte soit reversée "directement sur le compte de l'association", précisant que cette démarche était "très longue".