Cagnotte Leetchi pour Christophe Dettinger : les 8.000 donateurs convoqués par la police ?

Dans le détail, Leetchi a transmis au parquet de Paris la liste des plus de 8.000 donateurs de cette cagnotte, bloquée le 8 janvier par la plateforme. Certains de ces donateurs – 36 personnes - sont d’ores et déjà convoqués, ce mercredi et jeudi, à la BRDA (brigade de répression de la délinquance astucieuse) en qualité de "témoin".





Selon Laurence Léger, l'avocate du couple Dettinger et de leur proche à l'origine de cette cagnotte, au moins 36 personnes sont sont cernées par cette convocation. En revanche, l'avocate ne sait pas si les 8.000 donateurs vont être convoqués. Celle-ci a précisé à LCI que certains ont été convoqués à Paris alors qu’ils habitent en Outre-Mer. En conséquence, les policiers ont envoyé un questionnaire à renvoyer par écrit dont les deux questions sont : "Pour quelles raisons avez-vous souscrit un don à la cagnotte leetchi en soutien à Christophe Dettinger ?" et "A quelle date avez-vous souscrit, et quel était le motif de la cagnotte sur le site ?".