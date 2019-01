Cagnotte en soutien au boxeur Christophe Dettinger : les réponses aux questions que vous vous posez

La somme récoltée a dépassé toutes les espérances - ce matin, la cagnotte affichait plus de 114.000 euros - et en a irrité plus d'un. Les initiateurs de la cagnotte ont donc décidé de cacher le montant ce mardi matin. "Suite à l'engouement et aux pressions médiatiques, et afin de préserver la famille de Christophe, nous avons décidé de ne plus afficher le montant total", expliquent-t-ils sur la page de l'appel aux dons.





Cette pratique n'est clairement pas courante et va même à l'encontre de l'esprit des cagnottes en ligne mais elle reste une option disponible pour les organisateurs. Et cela n'est pas la première fois que les organisateurs d'une cagnotte très médiatisée font ce choix.





Après la découverte du corps de la petite Maëlys, "d'anciennes camarades de promo de l'école d'infirmières de la maman" avaient lancé un appel aux dons en septembre 2017. Un coup de pouce à la famille de la fillette. Rapidement les milliers d'euros s'étaient accumulés, au point que le montant finisse par être là aussi caché. "Par respect pour la pudeur de Jennifer et de sa famille, et en accord avec leur avocat, nous avons décidé de ne pas divulguer le montant de la cagnotte pour le moment", pouvait-on lire sur la plateforme. "Soyez assurés que tout sera fait dans les règles et que personne ne cherche à tirer bénéfice de cette horrible situation."