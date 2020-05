Gilets jaunes : les 150.000 euros récoltés par Eric Drouet ne seront finalement jamais versés

C'est le dernier épisode d'une saga longue de plus d'un an. La cagnotte "officielle pour les blessés Gilets jaunes" lancée le 9 janvier 2019 par Eric Drouet sur PayPal en pleine crise des Gilets jaunes, est close depuis ce dimanche 30 mars. Et pourtant, pas un seul centime n'a jamais été reversé. Jusqu'à aujourd'hui. Le vendredi 15 mai dernier, la totalité des 150.405 euros récoltés ont été remboursés aux donateurs, fait savoir la figure du mouvement à l'initiative de la levée de fonds et l'association en charge de la somme.