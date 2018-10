Campagne : 40 exploitations ferment leurs portes chaque jour

Un chiffre illustre à lui seul les difficultés rencontrées par les producteurs de fruits, de légumes, de lait ou de viande. Chaque jour, 40 exploitations ferment leurs portes et trouvent à peine des repreneurs. Les jeunes craignent les maux de l'agriculture, aléas climatiques, revenus en berne, baisse de la consommation de la viande, qui n'arrêtent pas de se multiplier.



