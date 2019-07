Canicule : les centrales nucléaires en surchauffe ?

Dans notre pays, le record de consommation en électricité pour la période estivale a été battu ce mercredi 24 juillet. De quoi se poser des questions sur notre système de production. Alors, nos centrales nucléaires risquent-elles la surchauffe face aux fortes chaleurs ? Qu'en est-il de nos éoliennes ? Sont-elles à l'arrêt ? Et nos panneaux solaires, sont-ils efficaces ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/07/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.