Carnaval étudiant de Caen : 24.000 fêtards et 250 personnes secourues

Selon nos information, les services de secours ont pris en charge tout au long de la journée et de la soirée près de 250 blessés sanitaires, dont plus de 100 ont été transportés à l’hôpital. Par ailleurs, 8 d’entre eux ont été admis à l’hôpital en urgence absolue. Les causes sont majoritairement l'alcool et la drogue.





Le nombre de personnes prises en charge est "un peu moins" important que l'année dernière a déclaré la préfecture du Calvados, mais elle souligne que "toutefois on on déplore davantage d’urgences absolues, essentiellement liées à une absorption de drogue de synthèse (MDMA)." Par ailleurs 15 personnes ont été interpellées pour des motifs de port d’arme, violences, vols, usage et détention de stupéfiants.