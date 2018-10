Carrefour va ouvrir des "drive piétons" à la place des magasins Dia fermés à Paris

Malgré sa dénomination étrange, le concept du "drive piétons" semble avoir de beaux jours devant lui. L’enseigne Carrefour a ouvert ses premiers points de vente de ce type, présentés comme un complément des "drive" classiques et de la livraison à domicile, à Lyon et Saint-Etienne en avril. Nous apprenons ce dimanche qu’elle en ouvrira dix de plus début décembre à Paris.





Neuf d’entre eux seront des anciens magasins Dia fermés en juillet. La CGT, en conflit ouvert avec la direction depuis la fermeture de 243 magasins Dia employant plus de 1700 salariés, y voit le signe que Carrefour a "volontairement" freiné la recherche de repreneurs pour ces points de vente de proximité.