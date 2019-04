Casseurs à Paris : le face-à-face avec les forces de l'ordre

Alors que les forces de l'ordre avaient fermé des stations de métro, quadrillé plusieurs quartiers et multiplié les contrôles préventifs, de violents affrontements ont éclaté entre elles et les gilets jaunes ce samedi dans la capitale. Au total, une dizaine de fonctionnaires ont été blessés et de nombreux autres chez les manifestants. Les policiers ont toutefois réussi à contenir les plus radicaux sur la place de la République.



