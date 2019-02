Casseurs à Clermont-Ferrand : l'heure de la facture

La ville de Clermont-Ferrand s'est réveillée groggy ce dimanche 24 février 2019, après la manifestation des Gilets jaunes. Une douzaine de commerces ont été vandalisés, alors que la mairie avait déjà dépensé 300 000 euros pour se barricader en vue de cette quinzième journée d'action. Ce dimanche matin, le maire de la ville et la préfète ont mesuré l'ampleur des dégâts.



