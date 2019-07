Catastrophes naturelles : des indemnisations compliquées

Avec la canicule écrasante, les orages à répétition ou les chutes de grêle, les demandes d'indemnisation explosent dans l'Hexagone. Mais pour en obtenir auprès de son assurance, il faut batailler dur. La procédure est longue et opaque, ce qui décourage les agriculteurs. D'ici la fin de l'année 2019, le gouvernement devrait revoir cette procédure, et la rendre plus compréhensible.



