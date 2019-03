"Légalité ne veut pas forcément dire justice" : la désobéissance civile attire de plus en plus de militants

Dans la salle, les participants réalisent vite que derrière ces actions souvent festives, il y a une véritable organisation. "Plus on est organisé et plus on a de chances que tout se passe bien", martèle Nicolas. "Déjà, on ne lance pas une action comme ça, chaque mobilisation s'inscrit dans une campagne. Il faut un objectif. Le but, c'est bien de changer le rapport de force dans les négociations."





L'organisation est également millimétrée : repérage des lieux, constitution des équipes, briefing, communication... "Et pour pouvoir revendiquer nos actions et les médiatiser, il faut les assumer", prévient Raquel. Pas question de venir masqué ou cagoulé, encore moins de fuir face aux forces de l'ordre. C'est aussi pour cela que dans le matériel à apporter figure en pôle position la carte d'identité. "Si la police arrive, on commence par une négociation à l'amiable, on explique ce que l'on fait. On ne ment surtout pas à la police. Eux ils peuvent, mais pas nous", s'amuse la jeune formatrice.





"Et si on se fait arrêter ?", demande-t-on dans la salle. Les deux formateurs livrent alors point par point la marche à suivre, ce que dit le droit en ce qui concerne les gardes à vue - "Vous avez droit à un avocat mais à ce stade, rien ne dit que vous allez être poursuivi" -, les perquisitions, les poursuites, mais aussi la bonne attitude à avoir pour se protéger et protéger les autres militants. Les arrestations sont toutefois rares au sein de ce mouvement citoyen, à quelques exceptions près. Les décrochages de portraits du président dans différentes mairies françaises "pour dénoncer l'inaction d'Emmanuel" ont ainsi fait l'objet de trois gardes à vue et cinq perquisitions.