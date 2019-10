Ces salariées qui subissent le temps partiel

JT 20H - Dans notre pays, cinq millions de personnes travaillent à temps partiel et parmi elles, un tiers aimeraient travailler plus. Cette précarité subie touche particulièrement les femmes et les métiers de service.

Les emplois à temps partiel subi existent partout dans notre pays. Cette situation est vécue par 1,5 million de personnes. C'est le cas par exemple de Laurence Godard. Agente d'entretien, elle travaille pour deux employeurs, parfois dans cinq lieux différents. Jongler avec les emplois du temps est aussi le quotidien d'Estelle Leymarie. Cette hôtesse de caisse travaille à mi-temps dans un hypermarché et s'adapte constamment aux besoins de son employeur.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/10/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.