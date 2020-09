Plusieurs milliers de manifestants partout en France pour protester contre les suppressions d'emploi

Ils ont marché avec un masque, mais pas toujours à bonne distance les uns des autres. Malgré l'épidémie de coronavirus, des milliers de personnes ont manifesté partout en France ce jeudi. A l'appel de la CGT, de Solidaires, de la FSU et d'organisations de jeunesse (Fidl, MNL, Unef et UNL), elles protestaient contre les licenciements et pour soutenir les salariés de "deuxième ligne". Elles ont aussi réclamé des hausses de salaires, l'abandon "définitif" des réformes des retraites et de l'assurance chômage, une réduction du temps de travail "sans perte de salaire" et une augmentation du Smic.