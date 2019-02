CGT, fonction publique, transports et Gilets jaunes : ce qui vous attend pour la grève nationale de ce mardi

Un grand débat "sur le bitume". C'est ce que la CGT va essayer de mettre en place ce mardi, le syndicat lançant une nouvelle mobilisation pour réclamer une hausse des salaires et de la justice fiscale. Des revendications entendues aussi chez les Gilets jaunes, qui voient d'un bon œil ce mouvement.





La date de cette manifestation n'est pas un hasard. La CGT a en effet annoncé qu'elle ne se rendrait pas à Matignon mercredi où le Premier ministre reçoit syndicats et patronat. "On lui a écrit, on lui a parlé, trois fois, quatre fois, à chaque fois, la réponse, c'est on vous écoute et derrière on fait ce qu'on avait prévu de faire", a argumenté dimanche sur France 3 le secrétaire général de la confédération Philippe Martinez. A la place, la CGT organise ainsi cette première journée de mobilisation de l'année, associée avec Solidaires, des organisations de Force ouvrière et avec le soutien du NPA, du PCF et de la France insoumise.