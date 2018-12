Chamonix : les gilets jaunes bloquent l'accès au tunnel du Mont-Blanc

Ce 22 décembre 2018, depuis six heures du matin, une cinquantaine de gilets jaunes se sont positionnés au milieu de la route menant au tunnel du Mont-Blanc, un lieu stratégique entre la France et l'Italie. Des poids lourds et des voitures y ont été immobilisés. "On ne bougera pas jusqu'à ce qu'on ait gain de cause sur l'ensemble de nos revendications", a déclaré l'un des gilets jaunes.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 22/12/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 22 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.