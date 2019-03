Champs-Élysées : six fontaines lumineuses bientôt sur l'avenue

Six fontaines lumineuses vont prochainement prendre place sur les Champs-Élysées. Hautes de treize mètres, elles tourneront sur elles-mêmes en permanence. Sa conception a nécessité trois ans de travail, la réalisation de 50 maquettes et la collaboration de 40 entreprises. Entièrement financé par des mécènes, le projet a un coût total de six millions d'euros.



