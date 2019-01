"Changez d'attitude et accueillez nous pour discuter" : un collectif de Gilets jaunes adresse une lettre ouverte à Macron

Ils critiquent ensuite les mesures qui ont été annoncées par le chef de l'Etat le 10 décembre dernier, parmi lesquels la défiscalisation des heures supplémentaires ou l'augmentation de la prime d'activité. "Les citoyens sont pacifiques et vous demandent des choses raisonnables et applicables sans délai depuis plusieurs semaines. Vous ne répondez pas et vous faites traîner les choses en proposant de fausses mesures, des mesurettes que le peuple de France refuse. Quand comprendrez-vous que vous et les vôtres n'êtes plus crédibles et que vous avez perdu la confiance de ceux qui ont pu croire en vous et en votre mouvement il y a maintenant 19 mois ?"





A propos du grand débat national qui va débuter dans quelques jours, on peut lire : "Nous le considérons comme un piège politique pour tenter de noyer le sujet qui vous terrifie : redonner la souveraineté au peuple de France par la mise en place du Référendum d'initiative citoyenne en toute matière, mais aussi dans la mise en place d'une baisse significative de toutes les taxes et impôts sur les produits de première nécessité, et enfin, une baisse significative de toutes les rentes, salaires, privilèges et retraites courantes et futures des élus et hauts fonctionnaires d'Etat."