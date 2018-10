Chiens sauveteurs : comment forme-t-on nos héros à quatre pattes ?

Partons en immersion dans le camp d'entraînement des équipes cynotechniques de la Sécurité civile de Brignoles. Là-bas, on apprend différentes techniques de sauvetage aux onze chiens du régiment, comme chercher une victime ensevelie sous les décombres. Une formation d'en moyenne 18 mois dont le succès repose sur la belle complicité qui s'installe entre le maître et son chien. On y forme essentiellement le Berger Belge Malinois, mais aussi, le Terre-neuve pour intervenir lors de sauvetages en mer.



