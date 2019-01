"Choquer l’opinion" : la stratégie d’Éric Drouet ne fait plus l’unanimité au sein des Gilets jaunes

Le 29 décembre, Éric Drouet écrit sur sa page Facebook qu’il est "très, très énervé" et appelle à manifester mercredi en assurant : "J'irai autant de fois qu'il le faudra pour déranger !!" Celui qui est à l’initiative du premier "acte" créé un événement nommé "rencontre entre Gilets jaunes", qui n’est partagé par aucun autre membre du noyau dur des "messagers", à savoir Priscillia Ludosky et Maxime Nicolle. Pourtant, le 31 décembre, ils signaient ensemble un communiqué contre la "décrédibilisation du mouvement" par des personnalités politiques, rappelant qu’ils ne se rassemblent pas "sous des étiquettes de partis politiques".





Une union qui semble ne pas avoir passé le cap de 2019. Le 2 janvier, cette figure très suivie dans les groupes de Gilets jaunes publie une vidéo en direct dans laquelle il précise sa nouvelle stratégie de mobilisation autour d’une "rencontre" le soir même. Il explique que cette réunion servira à "choquer l’opinion publique". Pour ce chauffeur routier, Gilet jaune de la première heure, il est important de montrer que, et ce malgré un rassemblement pacifique, "ils [les forces de l’ordre] ne vont pas vouloir qu’on le fasse ", prédisant ainsi sa garde à vue. Et d’ajouter qu’il a demandé conseil à son avocat car le soir-même il y aura "un conflit". Il est alors interrogé par un internaute. "Tu as un problème avec Fly et Priscillia?" Car, et ce depuis quelques temps, les différents communicants du mouvement ne manifestent plus ensemble. Il répond : "Je ne vais pas dire un problème, mais on n’a pas le même avis sur tout", et notamment sur les actions à mener. Et d’avouer : "Ils me critiquent beaucoup parce que je veux toujours être sur Paris."





Un différend qui va se poursuivre dans la soirée. Sur la page de ses deux anciens acolytes, l’heure est au silence radio. Quelques heures après le placement en garde à vue d'Eric Drouet, Maxime Nicolle publie ainsi un message sans un mot pour son compagnon de lutte. Un mutisme qu’on lui reproche en commentaires. "Je ne comprends pas Maxime, pas un mot de ton ami Éric Drouet. Je reste sans voix", regrette un internaute, tandis qu’un autre critique son inertie : "Un mot pour Éric Drouet aurait été sympa, depuis un moment j’ai plus l’impression que lui est dans l’action et toi dans l’intendance."