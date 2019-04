Suicides de policiers : Christophe Castaner détaille le dispositif de prévention

Car la situation est critique, au sein de la police : depuis début 2019, on dénombre 28 suicides, soit le double par rapport à la même période en 2018. Les deux derniers sont survenus le 18 avril. "Je ne veux plus entendre dire 'ce n'était pas lié à son travail', a plaidé Christophe Castaner. (...) Je sais la passion de l'uniforme et la pression qui , quelquefois, contribue à l'acte suicidaire."





Le 12 avril dernier, Christophe Castaner avait expliqué que cette cellule d'écoute permettrait de sensibiliser chacun par des "séances de formation", de "simplifier les systèmes actuels, les rendre plus accessibles à tous" et encore d'"améliorer le suivi psychologique, médical et social dans la durée, en particulier pour les agents les plus exposés".