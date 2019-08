Chute de la production automobile dans l'Hexagone

La production de voitures Made in France va plonger dans les mois qui viennent, avec une baisse de 22% attendue en 2020. Sur ce sujet, nous allons démêler le vrai du faux avec François-Xavier Ménage. Alors, comment les constructeurs justifient-ils cette diminution ? Des emplois sont-ils menacés dans l'Hexagone ? Est-ce la fin de l'industrie automobile française ?



