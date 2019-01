Les Invisibles : les assistantes sociales qui ont accueilli l'équipe du film nous racontent leur quotidien

Si elles estiment que des actions positives se mettent en place en termes de logement - avec le plan Logement par exemple - elles constatent malheureusement que la situation est de plus en plus critique. Selon le Samu Social, le nombre de femmes qui composent le 115 a augmenté de 66% en 10 ans. Les trois femmes l'ont constaté : depuis 2010, les femmes à la rue sont de plus en plus nombreuses, et notamment le nombre de femmes migrantes. Il y a une dizaine d'années, "quand on voyait des familles avec enfants, on trouvait une solution tout de suite, dans l’heure", décrit Mme Veillepeau. "Aujourd’hui, ce n'est plus le cas."





Heureusement, elles constatent que la situation des femmes à la rue est de plus en plus médiatisée et connue du grand public. La directrice de Femmes SDF met en avant l'ouverture d'un nouveau centre pour femmes ouvert 24h/24 à Paris ou encore la mise à disposition de deux salles de l'hôtel de ville de la capitale pour ce public prioritaire. "On comprend de plus l’importance de lieux réservés aux femmes et j'espère que le film aidera à rendre encore plus visible cette réalité et le rôle d’association comme la nôtre", confie-t-elle. "Maintenant, il faut agir sur toute la chaîne, pour que la situation change."