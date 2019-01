Solution 11 - Impliquer les citoyens par la technologie, et réinventer la démocratie participative

Les Civic Tech sont nées d’une envie de redynamiser la démocratie, de lui redonner tout son poids. En France, les Civic Tech sont nombreuses, notre pays est l’un des plus dynamiques au monde dans ce secteur. La crise des gilets jaunes a bousculé notre pays, et alors que les revendications se sont élargies pour toucher à des questions plus larges de démocratie citoyenne, les Civic Tech ont des outils puissants et inédits pour se mettre au service de la parole des Français. Nous avons rencontré Julie de Pimodan, créatrice de Fluicity, une application qui, localement, aide à reconstruire les liens entre citoyens et élus.