Clermont-Ferrand : pourquoi des professeurs ont jeté des manuels scolaires devant le rectorat ?

L'action n'est pas passée inaperçue et n'a pas manqué de susciter son lot de réactions. Mardi, alors que les manifestations contre la réforme des retraites, un rassemblement a eu lieu dans le cadre de l’appel national interprofessionnel contre le projet de loi de réforme des retraites devant l’inspection de l’Education nationale, lancé par la FSU, la CGT, Sud et FO, notamment devant le rectorat de Clermont-Ferrand. Dès 8 heures du matin, les militants ont construit un mur à partir de vieux manuels scolaires, avant de les jeter par-dessus les grilles. "Des livres rendus inutiles par toutes les réformes dans le premier comme dans le second degré", précise la CGT qui, dans un communiqué annonçant l'opération, appelait à apporter des manuels inutilisés.

Une vidéo de cette action a depuis été révélée via le compte Twitter de la CGT Éduc'action Puy-de-Dôme-Académie de Clermont-Ferrand, avec notamment le hashtag #StopLycéeBlanquer.