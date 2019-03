Climat : "Sortons Macron", le mot d'ordre du collectif ANV-COP21

Cela fait deux semaines que l'action du collectif ANV-COP21 dure. En effet, ses activistes ont décroché le portrait d'Emmanuel Macron dans certaines mairies. Après Lyon et Biarritz, l'opération s'est poursuivie dans l'Ain, en Gironde ou encore à Wittelsheim, dans le Haut-Rhin. L'objectif étant de montrer au président la réalité du changement climatique et l'urgence d'agir. Cette action n'a pas du tout plu au gouvernement et d'ailleurs, Sébastien Lecornu l'a même condamnée. Découvrez d'autres images insolites en images.



Ce dimanche 3 mars 2019, Christopher Quarez dans sa chronique "Les insolites du web", nous montre des images drôles qui ont marqué la semaine. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 03/03/2019 présentée par Anne-Chloé Bottet sur LCI.