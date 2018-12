Colère des policiers : le syndicat Alliance appelle à une fermeture des commissariats ce 19 décembre

Les forces de l'ordre n'en peuvent plus d'être en première ligne face aux gilets jaunes, aux casseurs et aux menaces terroristes. Pour démontrer leur colère et faire entendre leurs revendications, le syndicat Alliance Police appelle à une fermeture des commissariats dans tout le pays le 19 décembre 2018. Celui de Lille par exemple, fonctionnera au ralentit. Les patrouilles seront limitées et seules les urgences seront traitées.



