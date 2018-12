Colère des policiers : on démêle le vrai du faux

PACTE DE MARRAKECH

L'Assemblée générale de l'ONU a ratifié mercredi à une très forte majorité le Pacte mondial pour les migrations, destiné à renforcer la coopération internationale pour une "migration sûre, ordonnée et régulière" et qui avait été entériné au Maroc début décembre par 165 membres des Nations unies. 152 pays ont soutenu le vote, 12 se sont abstenus et 5 ont voté contre. Parmi ces derniers, les Etats-Unis et la Hongrie.