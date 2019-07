Combien la fraude aux cotisations sociales coûte-t-elle chaque année ? Des chiffres inédits révélés

En 2018, les redressements pour travail dissimulé ont explosé avec 640 millions d'euros récupérés par l'Urssaf. Pourtant la fraude au travail au noir a été revue à la hausse : entre 5,2 et 6,5 milliards d'euros, contre 4,4 et 5,7 milliards il y a deux ans. On trouve les champions du travail dissimulé dans les milieux du transport routier et du BTP.