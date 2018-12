Comme les salariés du privé, les fonctionnaires veulent eux aussi une prime exceptionnelle

Invité dans la matinale de LCI, Luc Farré, secrétaire général de l’UNSA fonction publique a regretté que lors de son intervention le 10 décembre dernier, le président de la République n'ait pas parlé des fonctionnaires. "Or il y a un Français sur cinq qui travaille dans la fonction publique. Donc il y a un sentiment aujourd’hui dans la fonction publique, à la fois d’injustice et d’être oubliés. Ce que souhaitent les agents c’est d’être reconnus au même niveau par rapport à leur engagement au service du pays. C’est vrai que certains vont pouvoir bénéficier des mesures votées cette nuit mais le président de la République est aussi, quelque part, l’employeur des agents publics. Et en tant qu’employeur, il se devrait de faire un geste et d’accorder cette fameuse prime exceptionnelle." Selon lui, il n'est pas normal que les agents publics qui gagnent des sommes relativement modestes n'aient pas de prime.





Les syndicats - la CGT en tête - comptaient également sur le dégel du point d'indice des fonctionnaires, mais avant même leur entrevue à Bercy, Olivier Dussopt, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l’Action et des Comptes Publics, a affirmé à franceinfo qu'il n'y aurait pas d'augmentation du point d'indice des fonctionnaires.