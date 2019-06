75 ans du Débarquement : les invités et les absents des cérémonies en Normandie

Jeudi matin, Emmanuel Macron retrouvera Theresa May et des vétérans britanniques pour la pose de la première pierre d'un mémorial britannique à Ver-sur-mer (Calvados). Ce sera le dernier rendez-vous officiel de Theresa May avant sa démission vendredi. Donald Trump sera également présent, et coprésidera avec Emmanuel Macron la cérémonie prévue à 11h00.

De son côté, le Premier ministre Edouard Philippe présidera en fin de journée une cérémonie à Courseulles-sur-mer (Calvados), en présence de plusieurs têtes couronnées européennes. Seront présents le Premier ministre du Canada Justin Trudeau et celui de Belgique Charles Michel. La ministre des Armées Florence Parly présidera pour sa part un hommage aux forces britanniques à Bayeux en présence du prince Charles.

Le matin, le premier ministre sera à Sainte-Mère-Eglise. Il devrait être accompagné entre autre du Prince Albert II de Monaco. Autre personnalité, l'ancien secrétaire d'État et candidat à la présidentielle américaine, John Kerry, sera lui aussi présent dans la Manche à l'occasion de ces commémorations.