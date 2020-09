Comment éviter plus de 60.000 faillites d'entreprises en 2021 ?

Chômage partiel, report de charges, de TVA, d'impôts, d'emprunts... depuis le confinement, les entreprises françaises ont eu à leur disposition toute une panoplie de mesures leur permettant de mettre leurs dépenses sur pause. Un répit de près de six mois qui est arrivé à son terme depuis une semaine à peine. Désormais, les sociétés qui ne peuvent pas faire face à leurs dettes ont 45 jours pour se déclarer en cessation de paiement. Pour des centaines de milliers de PME, cette rentrée, c'est d'abord l'heure des comptes.

Mis en sommeil pendant plus de cinq mois, le droit des défaillances d'entreprise revient à la normale. Difficile par exemple de déclarer une cessation de paiement quand les tribunaux de commerce étaient fermés. Parmi les entreprises les plus vulnérables, celles qui ont le plus souffert de la période du confinement, ou dont l'activité n'a pas pu reprendre à ce jour. On comptait déjà au printemps nombre de faillites dans les enseignes de distribution, particulièrement dans l'habillement, comme pour Camaïeu, La Halle, ou André, aujourd'hui en redressement. Aujourd'hui, ce sont les entreprises de l'événementiel ou du spectacle que l'on sait les plus fragilisées. Mais les signes de la crise sont bien lisibles, tous secteurs confondus. Depuis le début de l'année, le nombre de plans sociaux a ainsi triplé en France.