Comment les enseignes choisissent-elles les jouets pour leur catalogue de Noël ?

JT 20H - Pour comprendre comment les grandes enseignes choisissent les articles qu'elles vont vendre pour Noël, nous avons suivi le parcours d'un jouet commandé par l'une d'entre elles.

Dès le mois de janvier, en Allemagne, un million d'articles sont proposés par près de quatre mille fabricants de jouets à des acheteurs du monde entier. Cela se passe lors du plus grand salon du jouet au monde. Les enseignes françaises y vont pour assister à des centaines de démonstrations, à la recherche de pépites. Alors, comment ces jouets finissent-ils dans les catalogues qui arrivent dans nos boîtes aux lettres ?



