Comment maîtriser la consommation de sa voiture ?

Les stages d'éco-conduite se multiplient, coûtant 200 euros pour un apprentissage d'une demi-journée. Il s'agit d'apprendre à conduire en économisant du carburant avec comme principe "Poussez et laissez rouler !". Il ne s'agit pas de rouler moins vite mais d'anticiper toutes les situations et de freiner le moins possible. Sur un trajet de onze kilomètres, l'économie de carburant peut arriver jusqu'à 1,8 litre.