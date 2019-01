Comment nos entreprises se préparent-elles au Brexit ?

Sauf coup de théâtre, le divorce entre l'Union européenne et le Royaume-Uni sera officiellement prononcé le 29 mars 2019. Le scénario d'un Brexit sans accord aura nécessairement des conséquences pour nos entreprises. Selon le MEDEF, deux entreprises tricolores sur trois ne seraient pas prêtes en cas de Brexit dur.



