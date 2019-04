Commerçants : la vraie facture des "gilets jaunes"

Dans tout le pays, 73 875 salariés sont victimes de chômage partiel depuis le début de la crise des "gilets jaunes" en novembre 2018. Et 5 896 entreprises ont reporté le paiement de leurs charges sociales. Le département le plus affecté est la Réunion. Une nouvelle réunion de crise a eu lieu ce mardi 9 avril à Bercy en présence d'associations de commerçants.



