Les commerces alimentaires bientôt ouverts la nuit ?

À Paris, 1,6 millions de personnes sur un total de 2 millions font régulièrement leurs courses après 21 heures. C'est une conséquence évidente de l'évolution du mode de vie et de consommation. Le Sénat étudie en ce moment un projet de loi qui autoriserait les commerces alimentaires à rester ouvert très tard dans la soirée.



