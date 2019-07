Conforama veut fermer 42 magasins et supprimer 1900 postes en 2020

En avril dernier, l'entreprise avait annoncé une restructuration pour 2020. Le plan a été esquissé aux syndicats ce lundi 1er juillet : il prévoit 1900 suppressions de postes et la fermeture d'une quarantaine de magasins, Conforama et Maison Dépôt. Les effectifs du siège et du service après-vente ne seront pas non plus épargnés, selon les syndicats CGT et FO du groupe, dont la maison mère, la société sud-africaine Steinhoff, souffre de difficultés financières.